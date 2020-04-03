В Белоруссии нарастят производство гречневой крупы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 апреля посетил аграрные угодья объединения компаний «Серволюкс», в Смоличевском районе Минской области. В рамках рабочей поездки, глава государства ознакомился с перспективами сельхозпроизводства столичной области. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Во время знакомства с работой сельскохозяйственного холдинга, президенту доложили о ситуации обеспечения населения гречневой крупой. Оказывается Беларусь, закрывает собственные нужды лишь наполовину, остальную часть приходится закупать у российских производителей. Белорусский лидер поручил расширить посевные площади под гречиху и покрыть существующий пробел отечественным продуктом.

В ходе беседы с представителями аграрного бизнеса, президент указал на то, что этот вид бизнеса необходимо ориентировать не только на получение прибыли, но и на заботу о селянах, проживающих на тех территориях, где расположено хозяйство. При соблюдении фермерами таких принципов, президент пообещал покупать производимую продукцию по хорошей цене. Сейчас много бизнесменов, которые просят землю, они хотят сорвать куш и сбежать, а о людях не думают, мы этого не допустим, подчеркнул Лукашенко.

В рамках мероприятия президент прокомментировал, вопрос журналиста о продлении школьных каникул.