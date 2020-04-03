В Белоруссии нарастят производство гречневой крупы

Во время знакомства с работой сельскохозяйственного холдинга, президенту доложили о ситуации обеспечения населения гречневой крупой. Оказывается Беларусь, закрывает собственные нужды лишь наполовину, остальную часть приходится закупать у российских производителей. Белорусский лидер поручил расширить посевные площади под гречиху и покрыть существующий пробел отечественным продуктом.
В ходе беседы с представителями аграрного бизнеса, президент указал на то, что этот вид бизнеса необходимо ориентировать не только на получение прибыли, но и на заботу о селянах, проживающих на тех территориях, где расположено хозяйство. При соблюдении фермерами таких принципов, президент пообещал покупать производимую продукцию по хорошей цене. Сейчас много бизнесменов, которые просят землю, они хотят сорвать куш и сбежать, а о людях не думают, мы этого не допустим, подчеркнул Лукашенко.
В рамках мероприятия президент прокомментировал, вопрос журналиста о продлении школьных каникул.
— Я сам тоже отец. Считаю рекомендации медицины и просьбы родителей увеличить срок каникул неправильными. Но я до этого обещал. Это их дети, их жизнь, их решение в условиях существующего коронапсихоза. Я против изъятия детей из детсадов и школ, но поскольку я обещал, пусть будет так, как просят папы и мамы, — сказал президент.