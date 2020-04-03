США намерены расширить финансово-техническое содействие Узбекистану

Посол Узбекистана в США Жавлон Вахадов 31 марта провёл видеоконференцию с представителями Госдепа Соединённых Штатов Америки, в ходе видеообщения стороны обсудили перспективы программы финансово-технического содействия Узбекистану в борьбе против коронавируса. Об этом SNG.Today 3 апреля сообщили вМИДа.

Дипломат выразил глубокую признательность американской стороне, за включение государства в данную программу, кроме того, поблагодарил за передачу Узбекистану комплектов средств индивидуальной защиты.

Жавлон Вахадов рассказал американским партнёрам о предпринимаемых в Узбекистане карантинных мерах, по профилактике и предотвращению распространения вируса.

Представители Госдепартамента, для удовлетворения потребностей Узбекистану, также планируют выделить 848 тысяч долларов.

Отметим, что данные средства, являются очередным траншем в рамках программы агентства США по международному развитию.

Напомним, что 27 марта состоялась видеоконференция с представителями официальных кругов и бизнес-сообществ США, в разговоре также принял участие министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Главной темой обсуждения стало вступление Узбекистана в ВТО, а также продвижение экономической прозрачности и устранения коррупции в стране.

Более того, участники видеоконференции, которая прошла 27 марта, обсудили «выведение» Узбекистана из-под поправки Джексона-Вэника, которая противоречит правилам ВТО.

Добавим, что поправка была предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником в 1974 году к закону о торговле США. На данный момент поправка ограничивает торговлю с государствами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека.