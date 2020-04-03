США намерены расширить финансово-техническое содействие Узбекистану

Дипломат выразил глубокую признательность американской стороне, за включение государства в данную программу, кроме того, поблагодарил за передачу Узбекистану комплектов средств индивидуальной защиты.
Жавлон Вахадов рассказал американским партнёрам о предпринимаемых в Узбекистане карантинных мерах, по профилактике и предотвращению распространения вируса.
Представители Госдепартамента, для удовлетворения потребностей Узбекистану, также планируют выделить 848 тысяч долларов.
Отметим, что данные средства, являются очередным траншем в рамках программы агентства США по международному развитию.
Напомним, что 27 марта состоялась видеоконференция с представителями официальных кругов и бизнес-сообществ США, в разговоре также принял участие министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.
Главной темой обсуждения стало вступление Узбекистана в ВТО, а также продвижение экономической прозрачности и устранения коррупции в стране.
Более того, участники видеоконференции, которая прошла 27 марта, обсудили «выведение» Узбекистана из-под поправки Джексона-Вэника, которая противоречит правилам ВТО.
Добавим, что поправка была предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником в 1974 году к закону о торговле США. На данный момент поправка ограничивает торговлю с государствами, препятствующими эмиграции и нарушающими другие права человека.