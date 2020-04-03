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В Молдавии увеличивается ежемесячный доход на каждого ребёнка

В Молдавии увеличивается ежемесячный доход на каждого ребёнкаГлава кабинета министров Молдавии Ион Кику 2 апреля возглавил заседание правительства, на котором было обсуждено 15 тем. В ходе совещания, министр финансов Сергей Пушкуца представил законопроект, в котором говорится, что правительство берёт под свою ответственность ряд изменений для улучшения поддержки граждан и экономического состояния страны. Одна из корректировок для помощи малообеспеченным семьям, включает в себя увеличение размера минимального ежемесячного дохода, гарантируемого на каждого ребёнка с 553 до 975 леев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Сумма пособия по безработице будет составлять 2775 леев.

Также, увеличится ежемесячный доход малообеспеченных семей на 193 лея.

Кроме того, правительство приняло решение полностью оплатить из государственного бюджета налоги с зарплаты для сотрудников, работа которых прекратилась из-за чрезвычайного положения в республике.

Для работников агентов по экономике, которых ситуация затронула косвенно, будет возмещено 60% налогов с заработной платы.





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