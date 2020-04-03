Украина обвинила ряд стран в использовании COVID-19 в политических целях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 2 апреля уделил внимание тому, что отдельные страны используют пандемию в политических целях. Об этом он заявил в ходе переговоров с послом Японии Такаши Кура. Стороны также обсудили развитие отношений между странами в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-офис МИД Украины.

В ходе разговора Кулеба отметил, что ряд стран предпринимает попытки использовать распространение коронавируса по всему миру в собственных целях. Он подчеркнул, что отдельные государства ослабляют санкции якобы под предлогом угрозы пандемии и по гуманитарным соображениям, что не имеет ничего общего с ситуацией вокруг COVID-19.

Кура, в свою очередь, согласился с данным комментарием и отметил, что японские власти против таких действий со стороны зарубежных политиков.

В продолжение беседы стороны отметили, что на данный момент, в связи с пандемией, очень важно не забывать о кибербезопасности. Особый акцент был сделан на развитии сотрудничества в области борьбы с гибридными угрозами.

Кулеба, также, выразил правительству Японии благодарность за поддержку государственной целостности и суверенитета Украины, а также за оказание финансовой помощи в реализации ряда реформ на территории страны.