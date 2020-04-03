Украина обвинила ряд стран в использовании COVID-19 в политических целях

В ходе разговора Кулеба отметил, что ряд стран предпринимает попытки использовать распространение коронавируса по всему миру в собственных целях. Он подчеркнул, что отдельные государства ослабляют санкции якобы под предлогом угрозы пандемии и по гуманитарным соображениям, что не имеет ничего общего с ситуацией вокруг COVID-19.
Кура, в свою очередь, согласился с данным комментарием и отметил, что японские власти против таких действий со стороны зарубежных политиков.
В продолжение беседы стороны отметили, что на данный момент, в связи с пандемией, очень важно не забывать о кибербезопасности. Особый акцент был сделан на развитии сотрудничества в области борьбы с гибридными угрозами.
Кулеба, также, выразил правительству Японии благодарность за поддержку государственной целостности и суверенитета Украины, а также за оказание финансовой помощи в реализации ряда реформ на территории страны.