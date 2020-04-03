Президент Евросовета дал высокую оценку действиям Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 2 апреля обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обстановку на евроазиатском континенте в отношении короновируса и совместные шаги по устранению злого наследия глобальной эпидемии. Беседа политиков состоялась в формате телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе обмена мнениями, представителем Евросовета была дана должная оценка решительному противостоянию, пандемии вируса в республике. Мишель пояснил, что Казахстан стратегический компаньон ЕС в центральноазиатском регионе, и его участие во всемирном процессе борьбы с инфекцией приносит большую пользу, и всесторонне поддерживается генштабом Европы.

Вместе с большой работой по заслону инфекции, европейский чиновник также, высоко оценил беспрецедентные решения руководства страны, направленные на преодоление социального и экономического кризисов. Глава государства, в свою очередь, отметил, что продовольственная безопасность и социально-экономическая стабильность государства — самые актуальные задачи, которые стоят перед госорганами страны.

Помимо злободневных тем, политические деятели рассмотрели и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках макро соглашения о расширенном взаимодействии между республикой и ЕС. Токаев указал на то, что реализация условий данного документа заложит прочный фундамент для политического, торгового и инвестиционного обменов между Казахстаном и странами Евросоюза.