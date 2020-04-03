В правительстве Армении обсудили вопросы инвестиционной политики

– В посткоронавирусный период эта тема будет иметь ещё большее значение, и мы должны быть уверены, что сможем проанализировать и обработать все разумные инвестиционные предложения, которые должны помочь нам преодолеть неизбежный экономический кризис, – сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян 2 апреля провёл совещание, на котором были обсуждены вопросы инвестиционной политики. Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

На заседании правительства, также затронули проекты в сферах строительства, туристической инфраструктуры, управления государственным имуществом, охраны памятников и ряде других областей.

Кроме того, были обсуждены вопросы, связанные со стандартами инвестиционных проектов, эффективными механизмами их утверждения и процессом тендеров.

Премьер-министр подчеркнул, что основная цель правительства заключается в том, чтобы обеспечить быструю, чёткую и качественную организацию процедур, направленных на продвижение инвестиционной политики, а также обеспечить активное взаимодействие между государством и инвесторами, и поддержку потенциальных инвесторов.

Пашинян предложил правительству пересмотреть инструменты и скорость реагирования на все инвестпредложения в нынешних условиях и

выявить реалистичные из них, и как можно быстрее.