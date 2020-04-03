Образовательные учреждения Киргизии готовятся к онлайн обучению

Глава государства заявил, что сложившаяся обстановка не должна неблагоприятно влиять на процесс учёбы и уровень развития интеллектуального потенциала молодёжи.
По словам Жээнбекова, онлайн обучение не должно повлечь за собой каких-либо проблем для родителей учащихся, а именно, в виде дополнительных расходов.
Исаков проинформировал лидера страны о том, что учитывая обстановку, был разработан подходящий план действий для обеспечения исправного учебного процесса.
Отметим, что дистанционное обучение в Кыргызстане начинается с 8 апреля текущего года.