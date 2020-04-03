Образовательные учреждения Киргизии готовятся к онлайн обучению

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 2 апреля провёл встречу с министром образования и науки Каныбеком Исаковым, с которым обсудил вопросы образовательной отрасли, в связи с режимом ЧС на территории государства, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции. В ходе разговора министр отметил, что существует возможность дистанционной сдачи экзаменов, учащихся в девятом и одиннадцатом классах. Об этом сообщает

Глава государства заявил, что сложившаяся обстановка не должна неблагоприятно влиять на процесс учёбы и уровень развития интеллектуального потенциала молодёжи.

По словам Жээнбекова, онлайн обучение не должно повлечь за собой каких-либо проблем для родителей учащихся, а именно, в виде дополнительных расходов.

Исаков проинформировал лидера страны о том, что учитывая обстановку, был разработан подходящий план действий для обеспечения исправного учебного процесса.

Отметим, что дистанционное обучение в Кыргызстане начинается с 8 апреля текущего года.