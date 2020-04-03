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В Таджикистане туристы оценили условия содержания на карантине

В Таджикистане туристы оценили условия содержания на карантинеИностранные туристы, ранее приехавшие в Таджикистан из Германии, 2 апреля были благополучно выписаны из инфекционной больницы. Они отметили высокий уровень содержания в медучреждении и остались довольны предоставленными услугами. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма в Таджикистане.

Соответствующие граждане были помещены в больницы в связи с государственными мерами, принятыми во избежание распространения коронавируса на территории страны. Немецкие туристы находились на карантине в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области. Там за ними наблюдали высококвалифицированные специалисты.

После выписки, граждане Германии отметили, что остались довольны уровнем содержания в медучреждении. Затем они продолжили путешествовать по маршруту Хорог-Дарваз-Куляб-Нурек-Душанбе. В ходе визита ряда туристических объектов они с воодушевлением добавили, что Таджикистан за счёт своих рекреационных ресурсов станет одной из самых развитых стран в регионе в сфере туризма. МИД Таджикистана и посольство Германии уже договорились о возвращении граждан на родину.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля в республике на карантине пребывают около 4 тысяч человек. Ранее в ВОЗ сообщили об отсутствии COVID-19 в стране.





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