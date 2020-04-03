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Путин поблагодарил всех медиков

Путин поблагодарил всех медиковГлава РФ Владимир Путин 2 апреля, в очередной раз, обратился к российским гражданам, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Национальный лидер подчеркнул, что весь медперсонал страны, сейчас на передовой и «держит оборону», так как лечит, спасает людей, чтобы остановить распространение вируса.

Руководитель страны также сердечно поблагодарил и сказал «спасибо», волонтёрам, неравнодушным гражданам, добровольцам, которые, поняли свою личную ответственность в борьбе с вирусом.

Продолжая своё обращение к народу, российский лидер заявил, что в общем удалось, не допустить вспышки эпидемии в детсадах и школах, вузах и других образовательных учреждениях.

– Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в России, – сказал Владимир Путин.

Поэтому, национальный лидер Российской Федерации продлил отпуска до мая, также подчеркнул, что зарплата сохранится, за гражданами.

Кроме того, Путин, предоставил дополнительные полномочия всем главам субъектов Федерации, чтобы до конца этой недели, руководители определили конкретный набор профилактических мер по противодействию эпидемии.

Отметим, что во время нерабочего режима, будут работать все службы жизнеобеспечения страны.

Владимир Путин, подчеркнул, что сохранение рабочих мест и доходов граждан, главный приоритет для правительства, регионов, бизнеса.

Напомним, что в первом обращение президент объявил до 6 апреля нерабочими днями.

Добавим, что на 3 апреля число случаев заражения инфекцией в РФ, увеличилось до 3548, вылечилось уже 235 человек. По всему миру число инфицированных стало более 1 миллиона человек, вылечившихся свыше 212 тысяч.





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