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Государства, где «нет случаев» заражения коронавирусом

 
В мире сейчас насчитывается 19 стран, из которых не поступали данные о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса утром в субботу, 4 апреля.
Речь идет о Вануату, Нагорно-Карабахской Республике, Йемене, Кирибати, КНДР, Коморских островах, Лесото, Маршалловых островах, Микронезии, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островах, Таджикистане, Тонге, Туркменистане, Тувалу и Южном Судане.
Ряд экспертов полагают, что некоторые страны могут просто не сообщать о случаях заражения, хотя они там и имеются. Статистику по ряду других странам, например, по Йемену, собрать сложно из-за вооруженных конфликтов.
В то же время большинство из перечисленных стран – это небольшие островные государства с ограниченными контактами с внешним миром. Так, COVID-19 не выявлен в семи из 10 наименее посещаемых стран мира.
 
Минздрав Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) сообщает, что до си пор в республике не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции  COVID-19.
По положению на вчерашний у двух изолированных граждан и еще у одного сегодня были взяты анализы, результаты теста оказались отрицательными.
В целом были получены результаты тестов граждан, все отрицательные. 


  Источник:FMG NEWS

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