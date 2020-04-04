В России начался весенний призыв 2020 года

Отметим, что всего с Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы порядка 3,3 тысячи граждан.
В Крыму проводят комплексные карантинные меры, также призывные пункты обеспечены защитными медмасками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Помимо этого, регулярно дезинфицируется места общего пользования.
В министерстве обороны отметили, что перед отправкой в воинские части, будущим защитникам отчизны, выдадут военную форму и персональные банковские карты.
Большая часть молодого поколения отправится проходить службу в воинские части южного и других военных округов.
После призыва, на 14 дней, личный состав будет размещён в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
Скажем, что весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года.
Напомним, что 30 марта, Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля. Всего, чтобы отдать долг родине, отправятся до 135 тысяч молодых граждан в возрасте от 18 до 27 лет.