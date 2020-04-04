Президент Молдовы встретился с руководителями фармацевтических компаний

Глава государства Молдова Игорь Додон 3 апреля провёл встречу с директорами фармацевтических компаний и импортёрами медикаментов, на которой подчеркнул, что необходимое обеспечение населения всеми медикаментами и продуктами жизненно важно, в особенности, во время эпидемии коронавируса. Об этом

В ходе разговора, президент выразил признательность собеседникам за то, что они ответственно относятся к предоставлению гражданам лекарств.

В свою очередь, руководители заявили, что нынешняя дефицитная обстановка с нехваткой медицинских масок в аптеках — это не вина производителей или аптек, а объективная реальность глобального уровня, так как ни одна страна не была готова к такому кризису. Также, стороны отметили, что благодаря местным производителям, ситуация с масками частично восстановлена.

Участники встречи обсудили два актуальных вопроса: запасы важных медицинских препаратов и цены на медикаменты.

Было отмечено, что на цены влияют несколько факторов, а именно, волотильность валютного курса, тарифы производителя, а также запрет почти всех государств на экспорт лекарств и медицинских изделий.