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Премьер-министр Армении посетил инженерный город

Премьер-министр Армении посетил инженерный город
Совместно с министром обороны Давидом Тонояном и министром высоких технологий Акопом Аршакяном глава правительства Армении Никол Пашинян 3 апреля прибыл в «Инженерный город» для ознакомления с проводимыми работами по ремонту аппаратов ИВЛ. Об этом  сообщили в пресс-службе премьера.

Специалисты из Армении показали Пашиняну различные разработки технических устройств военного назначения, кроме того ознакомили с проводимыми работами по ремонту аппаратов ИВЛ.

Сотрудники инженерного союза подчеркнули, что сейчас начали работать над проектированием и дальнейшей реализацией новых аппаратов ИВЛ. Также, армянские специалисты продолжают восстанавливать аппараты ИВЛ, которые раньше находились на спецскладах.

Затем, Никол Пашинян заявил, что государство готово оказать финансовую помощь в реализации подобных программ.

Скажем, что недавно министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что страна приобретёт более 150 аппаратов ИВЛ, в ближайшее время.

Добавим, что на 3 апреля, в стране заболевших COVID-19 стало 770, число излечившихся от недуга составило 31. Напомним, что с 1 апреля в Армении введены более строгие карантинные меры.





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