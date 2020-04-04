Минфин Украины надеется получить от МВФ около 5 млрд долларов

Министерство финансов Украины планирует получить от Международного валютного фонда до 5 миллиардов долларов до конца 2020 года. Остаётся согласовать лишь технический меморандум. Данное заявление было сделано 3 апреля главой минфина Сергеем Марченко в эфире телевизионного канала «Украина 24»

Он отметил, что на данный момент представители ведомства ведут активные переговоры с членами МВФ. Было подчёркнуто, что стороны уже согласовали рамку доходов и дефицит соответствующего бюджета.

Марченко заострил внимание на том, что выделенные средства могут помочь экономике страны в снижении нехватки денег на борьбу с коронавирусом. Часть финансов, по словам госслужащего, пойдёт на расширение поддержки пенсионеров, граждан, которые потеряли работу из-за пандемии, а также медработников, вносящих непосильный вклад в защиту общества.

Кроме того, власти Украины планируют получить дополнительную финпомощь от других международных партнёров, в частности от США, Канады, Франции, Германии, представителей Еврокомиссии. Ряд договорённостей уже был достигнут, добавил чиновник.

Напомним, что Евросоюз намерен выделить Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства будут направлены на поддержку медучреждений и МСБ.