Ответы Казахстана современным вызовам находят положительные отзывы

Президенты Республики Казахстан и государства Израиль, Касым-Жомарт Токаев и Реувен Ривлин, 3 апреля обсудили, в телефонной беседе, ситуацию, связанную с противостоянием распространению вируса нового типа COVID 19. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Лидер Израильского государства высоко оценил слаженные действия, экстренно организованные государственными органами Казахстана в борьбе с общечеловеческой угрозой. Ближневосточный политик, особо отметил взвешенность и своевременность, принимаемых решений верховной властью центральноазиатской страны.

Вместе с тем, собеседник Токаева, констатировал тот факт, что с таким же эффективным уклоном как профилактика и борьба с вирусом, в Казахстане проводят новую мобильную социально-экономическую политику. Новую политику, которая нацелена на сохранение бизнес-рынка, трудовой занятости и социальной защищённости граждан, подчеркнул Ривлин.

Президент Казахстана, отвечая высокому представителю Израиля, отметил, что данная эпидемия явилась острым и серьёзным вызовом жителям планеты, после второй мировой войны. Дополняя сказанное, казахстанский лидер подчеркнул, что Казахстан будет тесно сотрудничать в регионе и на мировом уровне с другими странами, в деле заслона и искоренения опасной эпидемии.

Под занавес диалога Реувен Ривлин предложил Касым-Жомарту Токаеву прибыть с визитом в Израиль в текущем году.