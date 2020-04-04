Президент Киргизии отправил телеграмму соболезнования председателю Китая

В телеграмме президент выразил глубокие соболезнования всему народу Китая и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим, от захватившей почти весь мир пандемии.
Кроме того, лидер страны отметил, что Кыргызстан очень ценит усилия, которые предпринимает китайское правительство для предотвращения распространения эпидемии, а также мужество, демонстрируемое народом Китая.
Жээнбеков выразил уверенность в том, что в течение скорого времени Китайская республика победит инфекцию и как и прежде продолжит экономический путь развития.
В заключение, в послании указано, что между Киргизией и Китаем имеется полный контакт понимания, который позволяет плодотворно и всесторонне развивать стратегическое сотрудничество, на основе дружбы, добрососедства и солидарности.