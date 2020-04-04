В Узбекистане поддержат предприятия и предпринимательство

– Даже один случай приостановки деятельности предприятия должен восприниматься как чрезвычайный. Ибо предприятия обеспечивают рабочие места и доходы семей, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Продолжая обсуждать влияние COVID-19 на экономику страны, узбекский лидер отметил важность продолжения непрерывной работы более 2 тысяч крупных предприятий государства, так как основную часть ВВП и занятость населения, обеспечивают именно эти организации.
Далее, на совещании отмечено, что главы предприятий, которые столкнулись с финансовыми трудностями, не должны сталкиваться с «волокитой», то есть ходить по банкам и налоговым ведомствам для получения помощи от государства.
Глава страны заявил, что из антикризисного фонда выделено дополнительно более 376 миллионов долларов на социальную сферу и строительство объектов инфраструктуры. В частности, это позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест.