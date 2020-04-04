Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусом

Власти Таджикистана получат финансовую помощь в размере 11,3 млн долларов от Международной ассоциации развития, входящей в группу Всемирного банка. Данные средства будут направлены на реализацию проекта быстрого реагирования на распространение COVID-19. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе минфина Таджикистана.

Соответствующее соглашение было подписано между министром финансов Каххорзода Файзиддином Саттором и представителем ВБ в стране Ян-Петером Олтерсом. Программа рассчитана на поддержание системы здравоохранения и предотвращение социальных рисков.

Деньги помогут установить дополнительные 100 коек в отделениях интенсивной терапии в медучреждениях по всей стране, отметил таджикский чиновник. Выделенные средства также будут потрачены на закупку необходимого медицинского оборудования и надлежащих средств индивидуальной защиты. Сюда входят набор тест-систем, лабораторные реагенты, маски для медперсонала.

Саттор отметил, что правительство окажет финподдержку самым бедным слоям населения, которые страдают от нехватки денег на покупку товаров первой необходимости.

Было подчеркнуто, что для предупреждения заболевания COVID-19 в стране будет расширена соответствующая информационно-пропагандистская деятельность посредством СМИ.