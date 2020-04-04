 
  • 18:01 – Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусом 
  • 23:30 – Заявление МИД РА о состоявшихся 31 марта президентских и парламентских выборах в Арцахе 
  • 23:50 – Азербайджанская нефть стоит 19 долларов, а баррель Джермука 110 долларов 
  • 10:47 – Государства, где «нет случаев» заражения коронавирусом 
  • 12:39 – Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+ 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусом

Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусомВласти Таджикистана получат финансовую помощь в размере 11,3 млн долларов от Международной ассоциации развития, входящей в группу Всемирного банка. Данные средства будут направлены на реализацию проекта быстрого реагирования на распространение COVID-19. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе минфина Таджикистана.

Соответствующее соглашение было подписано между министром финансов Каххорзода Файзиддином Саттором и представителем ВБ в стране Ян-Петером Олтерсом. Программа рассчитана на поддержание системы здравоохранения и предотвращение социальных рисков.

Деньги помогут установить дополнительные 100 коек в отделениях интенсивной терапии в медучреждениях по всей стране, отметил таджикский чиновник. Выделенные средства также будут потрачены на закупку необходимого медицинского оборудования и надлежащих средств индивидуальной защиты. Сюда входят набор тест-систем, лабораторные реагенты, маски для медперсонала.

Саттор отметил, что правительство окажет финподдержку самым бедным слоям населения, которые страдают от нехватки денег на покупку товаров первой необходимости.

Было подчеркнуто, что для предупреждения заболевания COVID-19 в стране будет расширена соответствующая информационно-пропагандистская деятельность посредством СМИ. 

Напомним, что на данный момент в стране не обнаружено ни одного случая заражения соответствующей инфекцией. Ранее специалисты ВОЗ подтвердили надлежащие результаты исследований.




  •   Просмотров Сегодня: 34


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Минфин Украины надеется получить от МВФ около 5 млрд долларов
    » Минздрав Таджикистана усилит подготовку больниц к приёму инфицированных
    » Украина получит из Китая дополнительные тест-системы коронавируса
    » Таджикистан получил 11,3 млн долларов от Всемирного банка на поддержку экономики
    » Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом
    » Украина будет бороться с коронавирусом по новому плану
    » Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны
    » Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией
    » Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения
    » Госфонд Грузии получит многомиллионный кредит от Китайского банка развития
    » АБР предоставит Армении бюджетную помощь в размере 50 млн долларов
    » Грузия получит $60 млн от Всемирного банка на развитие туризма
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусом

    • 18:01
    • 35
    • 0

    В Узбекистане поддержат предприятия и предпринимательство

    • 17:21
    • 29
    • 0

    Туркменистан защитит экономику от коронавируса

    • 15:46
    • 34
    • 0

    Премьер-министр Армении посетил инженерный город

    • 14:26
    • 30
    • 0

    В России начался весенний призыв 2020 года

    • 12:19
    • 35
    • 0

    Президент Киргизии отправил телеграмму соболезнования председателю Китая

    • 11:54
    • 28
    • 0

    Государства, где «нет случаев» заражения коронавирусом

    • 10:47
    • 47
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями фармацевтических компаний

    • 10:28
    • 30
    • 0

    Минфин Украины надеется получить от МВФ около 5 млрд долларов

    • 10:01
    • 35
    • 0

    Ответы Казахстана современным вызовам находят положительные отзывы

    • 09:20
    • 32
    • 0

    Украина обвинила ряд стран в использовании COVID-19 в политических целях

    • 19:04
    • 53
    • 0

    В Белоруссии нарастят производство гречневой крупы

    • 18:01
    • 55
    • 0

    США намерены расширить финансово-техническое содействие Узбекистану

    • 17:39
    • 60
    • 0

    В Молдавии увеличивается ежемесячный доход на каждого ребёнка

    • 16:15
    • 41
    • 0

    В Таджикистане туристы оценили условия содержания на карантине

    • 15:03
    • 53
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57677
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52713
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48005
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43479
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37349
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 36707
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35856
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33156
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31477
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30517
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24264
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23402
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23226
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20934
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 20441
    • 0

    Туркменистан защитит экономику от коронавируса

    • 15:46
    • 34
    • 0

    Таджикистан получит 11,3 млн долларов от ВБ на борьбу с коронавирусом

    • 18:01
    • 35
    • 0

    В Узбекистане поддержат предприятия и предпринимательство

    • 17:21
    • 29
    • 0

    Президент Киргизии отправил телеграмму соболезнования председателю Китая

    • 11:54
    • 28
    • 0

    Ответы Казахстана современным вызовам находят положительные отзывы

    • 09:20
    • 32
    • 0

    Минфин Украины надеется получить от МВФ около 5 млрд долларов

    • 10:01
    • 35
    • 0

    Премьер-министр Армении посетил инженерный город

    • 14:26
    • 30
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями фармацевтических компаний

    • 10:28
    • 30
    • 0

    В России начался весенний призыв 2020 года

    • 12:19
    • 35
    • 0

    Государства, где «нет случаев» заражения коронавирусом

    • 10:47
    • 47
    • 0

    Путин поблагодарил всех медиков

    • 11:02
    • 53
    • 0

    В Таджикистане туристы оценили условия содержания на карантине

    • 15:03
    • 53
    • 0

    Образовательные учреждения Киргизии готовятся к онлайн обучению

    • 14:05
    • 48
    • 0

    В правительстве Армении обсудили вопросы инвестиционной политики

    • 12:08
    • 40
    • 0

    Президент Евросовета дал высокую оценку действиям Казахстана

    • 09:42
    • 49
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА