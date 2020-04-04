Туркменистан защитит экономику от коронавируса

Кабинет министров Туркменистана активизирует деятельность по защите экономики от негативного влияния коронавируса. Обсуждение вопроса состоялось 3 апреля в рамках правительственного заседания под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня»

В ходе совещания глава государства поручил расширить объёмы производства в стране. Государство также будет экспортировать больше товаров за рубеж.

В рамках поддержания экономического баланса будет пересмотрен государственный бюджет и соответствующие расходы. Правительство расширит программу кредитования для бизнесменов, а также предоставит предпринимателям дополнительные льготы по отсрочке налоговых и долговых выплат. Аналогичные преимущества получат и агентства в сфере воздушного транспорта.

Президент сделал акцент на важности обеспечения рынков необходимыми объёмами товаров первой необходимости. Для эффективной реализации данного процесса соответствующие предприятия получат финансовую помощь от правительства. Реформы затронут и трудовую сферу. В стране создадут дополнительные возможности для трудоустройства граждан.

Бердымухамедов также подчеркнул, что на территории государства продолжатся строительные работы, в частности, реализация энергетического кольца и электро-коммуникационной системы Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Напомним, что в государстве нет ни одного официально зарегистрированного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующая информация была предоставлена в ВОЗ.