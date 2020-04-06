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В Азербайджане уже более 600 зараженных, погибли 7 человек.

 
В Азербайджане 3080 человек прошли тестирование на коронавирус.
Об этом говорится в информации Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
 
Согласно информации, всего до сих пор протестировано 44753 человека.
В реанимации находятся 5 больных.
 
Отметим, что в Азербайджане вчера выявлено 584 больных коронавирусом, от инфекции погибли 7 человек, 545 – активно больные. Выздоровели 32 человека. Сегодня это цифра составит более 600 инфицированных.
 
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3 тысячи — с 23 934 до 27 069, общее число умерших увеличилось с 501 до 574.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«Сегодня проведено 20065 тестов, выявлено 3135 новых случаев, всего заразившихся 27 069. Мы потеряли сегодня 73 пациента, всего умерших 574. Вылечилось сегодня 256, всего 1042 пациента», — заявил Коджа.

 



  Источник:FMG NEWS

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