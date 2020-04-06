В Нахичеване у 18 человек обнаружен коронавирус

До сегодняшнего дня в Нахичеване коронавирус выявлен у 18 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Нахчыванской Автономной Республики. В информации отмечается, что в соответствии с действующим в стране карантинным режимом в НАР находятся под контролем находятся 2896 человек. 536 из них — лица из других регионов нашей страны и приехавшие в Автономную Республику.

«До сих пор тестовые проверки были проведены у 630 человек. По итогам повторных тестов у 18 человек был выявлен коронавирус (COVID-19). 1 человек излечился и выписан. Еще 17 человек, у которых обнаружен вирус, продолжают лечение в больнице особого режима. Осложнений нет», — отмечается в информации.

С 21 марта в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление метиловым спиртом» поступили 13 человека.

Об этом сообщил завотделением токсикологии Азер Магсудов, передает АПА.

По его словам, 8 из них скончались.

«Употребление более 30 мл. токсического раствора приводит к смерти», — напомнил он.

Напомним что Нахичевань это историческая территория Армении, оккупированная со стороны Азербайджана. В ближайшее время ожидаем территориальные изменения. История — наука точная. И очень часто неудобная. В полной мере это касается истории Южного Кавказа, в том числе, вернее, прежде всего сложившихся в регионе исторических границ. Об исторической принадлежности Армении Арцаха (Карабаха) и Нахичевана, придется напомнить кочевникам из Индии и Алтая ловко назвавшиеся азербайджанцами.

природных богатств Армянских земель. Только вот на фоне продолжающейся оккупации армянских земель, территориальных притязаний к Ирану, России и Грузии, вооруженных провокаций и намеренных попыток срыва переговорного процесса такие меры вряд ли сработают и позволят Баку избежать военного и окончательного решения, и не только со стороны Армении, кстати говоря. А вот его результатом вполне может оказаться возвращение в регионе к историческим границам. Тем более что сам Азербайджан предоставил для этого сколько угодно и поводов, и причин. Сегодня на оккупированных армянских землях в Нахичевани идет варварский грабеж — иначе не скажешь! — природных богатств. А это и ценные породы дерева, и залежи строительного камня, и конечно же, месторождения золота. Это богатые залежи месторождения золота и полиметалла, запасы соли, кладочные камни, а также гужевые залежи. И скоро очень скоро Азербайджан ответит за грабеж



