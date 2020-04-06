Президент Молдовы рассматривает возможность введения полного карантина в столице

Глава государства Молдова Игорь Додон 5 апреля провёл заседание кризисного центра, на котором обсуждались самые актуальные вопросы по борьбе с инфекцией COVID-19. Президент сообщил, что самые крупные очаги заражения находятся в трёх городах: в Кишинёве, Штефан-Водэ и Сороках. В случае нарушения правил карантина, в особенности в этих городах, власти страны рассматривают возможность полностью ограничить передвижения граждан без уважительной на то причины. Об этом сообщает

Лидер страны сообщил о том, что страна приближается к четвёртому сценарию развития эпидемии коронавируса, который заключается в росте пиковых показателей инфицированных лиц, число которых будет больше 1000.

Президент отметил, что в течение нескольких недель Молдова будет находиться в зоне повышенного риска.

По словам Додона, в период пика ожидаются серьёзные проблемы и благодаря совместным усилиям властей и граждан необходимо уменьшить последствия этих трудностей.

Количество заражённых на 5 апреля в Молдове составляет 864 человека, что говорит о фактическом достижении четвёртого сценария.