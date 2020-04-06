Президент Молдовы рассматривает возможность введения полного карантина в столице

Лидер страны сообщил о том, что страна приближается к четвёртому сценарию развития эпидемии коронавируса, который заключается в росте пиковых показателей инфицированных лиц, число которых будет больше 1000.
Президент отметил, что в течение нескольких недель Молдова будет находиться в зоне повышенного риска.
По словам Додона, в период пика ожидаются серьёзные проблемы и благодаря совместным усилиям властей и граждан необходимо уменьшить последствия этих трудностей.
Количество заражённых на 5 апреля в Молдове составляет 864 человека, что говорит о фактическом достижении четвёртого сценария.