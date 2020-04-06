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В Белоруссии упростили порядок регистрации лекарственных средств

В Белоруссии упростили порядок регистрации лекарственных средствВ правительстве Белоруссии приняли решение утвердить упрощенный порядок госрегистрации лекарственных средств. Об этом постановлении 4 апреля SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

На основании постановления совета министров, перед регистрацией необходимо провести ряд технических экспертных мероприятий с документами на госпредприятии «Центр экспертиз и испытаний в системе здравоохранения». Данное предприятие призвано обеспечить реализацию делопроизводства и правильное соблюдение документации при регистрации медикаментов в упрощенном порядке.

Что касается суммы расходов субъекта, на оплату регистрации, то она не будет превышать 120 базовых величин, без учёта НДС. Вся процедура, предваряющая регистрацию будет длится 30 рабочих дней, со дня подачи заявления и оформления специального договора.

Новый документ правительства, также предписывает меры по порядку инспектирования на соответствие требованиям дистрибьюторской деятельности в пределах ЕАЭС, после этой проверки будет выдано соответствующее заключение. Фундаментом постановления стал указ президента Белоруссии «Об обращении лекарственных средств», подписанный в декабре прошлого года.





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