В Узбекистане начнут производить аппараты ИВЛ

Министерство инновационного развития Узбекистана совместно со словацкой компанией Chirana и партнёрами из России будет производить аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также наркозно-дыхательные аппараты. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе госструктуры.

Директор управления министерства инновационного развития Узбекистана Джамолиддин Бабаханов, подчеркнул, что производство аппаратов ИВЛ начнётся в мае этого года.

Полностью завод будет сдан в эксплуатация в сентябре. Скажем, что строительство начали на территории Бектемирского района Ташкента.

Будущий узбекский завод по производству аппаратов ИВЛ планирует реализовать производимую продукцию в Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане и Афганистане.

Зарубежные партнёры Узбекистана для локализации производства планируют на первом этапе инвестировать 3 миллиона долларов и создать 30 рабочих мест, на втором внести до 6 миллионов долларов и образовать 100 рабочих мест.

– Бренд Chirana - один из шести самых популярных брендов в мире. Наши аппараты, в отличие от других моделей, выполняют трёхступенчатую вентиляцию, а не одноступенчатую. Создание такого завода в Узбекистане обеспечит медицинскую безопасность страны, – сказал гендиректор компании Chirana+ Василий Шимко.

Отметим, что, также, создано совместное Словацко-Российско-Узбекское предприятие Chirana Asia.

Скажем, что в Узбекистане из-за ситуации с COVID-19 есть потребность в расходном материале к аппаратам ИВЛ, поэтому Chirana Asia совместно с российскими коллегами передали на безвозмездное пользование контуры дыхательные без принадлежностей 1000 штук, контуры дыхательные с влагосборником 500 шт. и фильтры бактериально-вирусные однократного применения без ТВО 1000 шт.

Помимо этого, будет создан мощный сервис-центр с запчастями для ремонта аппаратов ИВЛ.

Отметим, что аппараты ИВЛ также производятся в 12 странах мира.

Напомним, что вчера министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов поздравил узбекских геологов с профессиональным праздником и объявил о тематическом конкурсе с целью поддержки научно-исследовательской деятельности в данной области.