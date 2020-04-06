В Киргизии будет проведено расследование в отношении главврача районной больницы

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов 5 апреля принял участие в совещании республиканского оперативного штаба по борьбе с инфекцией COVID-19. В ходе собрания, члены правительства подвели итоги работы штаба, где обозначили недостатки в работе отдельных глав министерств и ведомств. В частности, руководству Министерства здравоохранения страны поручено провести служебное расследование в отношении главврача районной больницы в Ала-Букинске. Кабинет министров отметил несоответственную работу главы больничного учреждения по обеспечению безопасной работы медицинских сотрудников. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщает

Кроме того, Боронов возмутился поведением акима Ала-Букинского района, а именно, тем, что он без уважительной причины в течение целого дня задерживал работников, которые ехали на вахту. В связи с этим, вице-премьер подчеркнул, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обозначил приоритетным вопрос обеспечения бесперебойного процесса работы на предприятиях.