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В Киргизии будет проведено расследование в отношении главврача районной больницы

В Киргизии будет проведено расследование в отношении главврача районной больницыПервый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов 5 апреля принял участие в совещании республиканского оперативного штаба по борьбе с инфекцией COVID-19. В ходе собрания, члены правительства подвели итоги работы штаба, где обозначили недостатки в работе отдельных глав министерств и ведомств. В частности, руководству Министерства здравоохранения страны поручено провести служебное расследование в отношении главврача районной больницы в Ала-Букинске. Кабинет министров отметил несоответственную работу главы больничного учреждения по обеспечению безопасной работы медицинских сотрудников. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Кроме того, Боронов возмутился поведением акима Ала-Букинского района, а именно, тем, что он без уважительной причины в течение целого дня задерживал работников, которые ехали на вахту. В связи с этим, вице-премьер подчеркнул, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обозначил приоритетным вопрос обеспечения бесперебойного процесса работы на предприятиях.





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