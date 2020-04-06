Товары туркменских бизнесменов будут представлены на экспо в Китае

Туркменские товаропроизводители продемонстрируют свою продукцию на 3-й международной импортной выставке в Китае (CIIE). Экспо будет проходить в период с 5 по 10 ноября текущего года. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-офисе Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Каждому из участников экспозиции будет предоставлена специальная зона в выставочном зале общей площадью 30 тыс. кв. метров. В мероприятии будут задействованы сотрудники министерства торговли, промышленности и коммуникаций, текстильной и химической отраслей, местные предприниматели и представители государственной товарно-сырьевой биржи.

Организаторы экспо предоставят ряд профильных платформ для презентации. Бизнесмены смогут показать инновационное оборудование, автомобили, сельхозтовары, современные медицинские устройства и продукцию для предотвращения ряда болезней.

Туркменистан всегда принимал активное участие в различных выставках и форумах международного уровня. В ноябре прошлого года представители госструктур и частного сектора государства продемонстрировали потенциал национальных предприятий на второй экспозиции «CIIE». На данный момент на торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана уже подписано 46 договоров. Общая стоимость документов оценивается в 25 млн 325 тыс. долларов.