Товары туркменских бизнесменов будут представлены на экспо в Китае

Каждому из участников экспозиции будет предоставлена специальная зона в выставочном зале общей площадью 30 тыс. кв. метров. В мероприятии будут задействованы сотрудники министерства торговли, промышленности и коммуникаций, текстильной и химической отраслей, местные предприниматели и представители государственной товарно-сырьевой биржи.
Организаторы экспо предоставят ряд профильных платформ для презентации. Бизнесмены смогут показать инновационное оборудование, автомобили, сельхозтовары, современные медицинские устройства и продукцию для предотвращения ряда болезней.
Туркменистан всегда принимал активное участие в различных выставках и форумах международного уровня. В ноябре прошлого года представители госструктур и частного сектора государства продемонстрировали потенциал национальных предприятий на второй экспозиции «CIIE». На данный момент на торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана уже подписано 46 договоров. Общая стоимость документов оценивается в 25 млн 325 тыс. долларов.