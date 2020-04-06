Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

– Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу, – сказал Владимир Путин.

Российский лидер Владимир Путин 5 апреля поздравил работников и ветеранов геологической отрасли государства с праздником – Днём геолога. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства, также, искренне поздравил ветеранов-геологов и подчеркнул, что особый вклад в укрепление энергетического потенциала страны внесли именно они.

Кроме того, Михаил Мишустин, также, сердечно поздравил всех с днём геолога. Он отметил, что в 2020 году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. В связи с этим, он выразил особую благодарность ветеранам-геологам, которые героически сражались на фронтах ВОВ, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивали непрерывную работу оборонных предприятий, вели поиски новых месторождений.

Скажем, что кроме геологов, его считают своим праздником: буровики, взрывники, геомеханики, геофизики, маркшейдеры, проходчики шахт и физические географы.

Напомним, что отмечать день геолога, начали с весны 1966 года. Традиционно это событие отмечается в первое воскресение апреля, поэтому в этом году праздник «копателей» прошёл 5 апреля, как и в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Белоруссии и Украине.

Более того, с 1878 года проводится высший всемирный съезд геологов, в этом году международный геологический конгресс, должен пройти в столице Индии в ноябре.