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Делаем антисептик в домашних условиях


Из-за пандемии коронавируса и карантина с полок магазинов исчезло множество продуктов и средств гигиены. И, конечно, из самого известного – крупы, туалетная бумага, средства дезинфекции и маски.

Сейчас ситуация по-лучше и бороться за какие-то товары уже не нужно, ведь большинство супермаркетов пытаются обеспечивать свои сети самой популярной и самой необходимой продукцией, а видео с пустыми полками теряют свою актуальность.


А вот с масками и антисептиками ситуация сложнее, ведь когда и их завозят, то разбирают все это очень быстро. А бегать из аптеки в аптеку – не стоит, ведь сейчас лучший вариант – как можно больше времени проводить именно дома и не подвергать себя и окружающих опасности, разгуливая по улицам.


Поэтому, если вы так и не нашли уже готовый антисептик, паниковать не стоит, ведь приготовить средство можно и дома. В материале мы расскажем, что для этого нужно и почему не следует всегда заменять антисептиками обычное мыло.


Почему важна дезинфекция рук


Руки мыть учат нас с глубокого детства. Для большинства, надеемся, это важное правило наравне с чисткой зубов, но кто-то этим пренебрегает и забывает о нем.


Известно, что вирус не способен перемещаться на дальние расстояния. Он находится только в каплях, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Гарантия безопасности – расстояние. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м. Такой факт, конечно, успокаивает. Но преобладает контактный путь, ведь чаще всего вирус попадает на слизистые оболочки глаз, носа через руки или другие предметы после того, как мы касаемся к объектам, загрязненных выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного. Речь идет о перилах, дверных ручках, кнопках в лифтах и ​​всем остальном, что окружает нас и к чему мы часто прикасаемся. Вирус может сохраняться на поверхностях от трех часов и до нескольких дней. Все зависит от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды.


Именно поэтому дезинфицировать руки сейчас нужно значительно чаще, чем делали это до сих пор и делать это нужно правильно. Мы расскажем как, но сначала поделимся рецептом собственного санитайзера в домашних условиях.


Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации, которые помогут сделать самостоятельно спиртосодержащей гелевый антисептик.


Рецепт изготовления антисептика


Для приготовления 1 литра геля нужно:



  • 833 мл этилового спирта,

  • 41 мл перекиси водорода

  • 15 мл глицерина.



Все составляющие следует смешать и добавить к ним 100 мл кипяченой или дистиллированной воды. Рассчитывайте нужное количество воды в соответствии с тем, какой антисептик вы хотите получить в итоге – гелевый или в виде спрея. Полученную антибактериальную смесь можно разлить в емкости меньшего объема, чтобы их удобно было бросить в рюкзак, сумку или даже в карман, ведь именно за пределами дома он нам и нужен.


К слову, глицерин используют для увлажнения кожи. Но если его нет, то можно выбрать альтернативу – другое смягчающее средство, которое растворяется в воде и спирте, например, гель алоэ.


Если вы уверены, что у вас нет аллергии на ароматические эфирные масла, то несколько капель можно добавить для приятного аромата.


Использовать антисептик также стоит для дезинфекции мобильных телефонов, ключей и предметов, которых вы касались вне дома.






via GIPHY



Как пользоваться антисептиком



  • Обрабатывайте руки в течение 30 секунд. Если делать это меньше по времени, то опасные микробы могут выжить.

  • При использовании антисептика нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно втирать антисептик пока руки не высохнут.

  • Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите и их очистке.

  • В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.

  • Держите антисептик подальше от детей, ведь спирт, который находится в антисептике, очень токсичен.


Антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.


Также не следует покупать все антисептики, которые увидите в супермаркетах или аптеках, ведь некоторые из них – неэффективны. Различные клинические исследования показали, что только средства на основе 60-95% спирта  более действены, а те, в которых процент меньше, не справляются со всеми микробами.


Антисептик – хорошо, а вода с мылом – лучше


Антисептик следует использовать тогда, когда доступа к крану с водой и мылом нет. У вирусов существует защита, созданная из жиров. Для того, чтобы их убить, нужно и уничтожить эту защиту. И лучше всего справляется с этим обычное хозяйственное мыло. Ведь именно мыло, в отличие от антисептика, содержит соли жирных кислот, которые и разрушают защитную оболочку бактерий. А после использования антисептиков у них остаются большие шансы сохраниться у вас на руках.


Жидкое или твердое мыло – разницы нет, ведь оба варианта эффективны. Если боитесь, что твердым мылом пользовался кто-то до вас, то не забывайте, что бактерии ненавидят мыло и им трудно там выжить.






via GIPHY



Мойте руки правильно, дезинфицируйте их, увлажняйте, оставайтесь дома, не паникуйте и будьте здоровыми.










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