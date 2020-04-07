» Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома

Ощущение кома в горле пациенты описывают по-разному: кто-то жалуется на изжогу или ощущение сжатия, у кого "першит" в горле. Определить первопричину таких ощущений бывает достаточно сложно. Частое ощущение кома в горле может влиять на качество жизни человека.

Гастроэнтерологи объясняют ощущение кома в горле субъективными ощущениями человека.













Ком в горле – что это?





Субъективное ощущение человека, которое сопровождается проблемами с дыханием и глотания. Не является самостоятельной болезнью, а признаком патологии других органов пищеварительной или дыхательной систем, щитовидной железы, ротовой полости или шейного отдела позвоночника.







Причины ощущения кома в горле



Заболевания желудочно-кишечного тракта, которые поражают его верхние отделы.



Подтекание слизи из полости рта по задней стенке горла может провоцировать неприятные ощущения, которые часто исчезают так же внезапно, как и появляются.

Заброс содержимого из желудка вверх в пищевод может действительно достигать горла. Что в свою очередь приводит воспалению горла, а иногда разрушает зубы.

Доказано, что рефлюкс может стать причиной бронхиальной астмы или хронического кашля.

Поэтому, стоит проверить уровень pH в различных отделах пищевода и желудка.

Возможен также заброс желчи через желудок в пищевод, а также различные виды смеси желчи с кислотой. Кроме того, это может быть газовый рефлюкс, когда что-то вроде аэрозоля не затрагивает нижнюю часть пищевода, но сильно раздражает его верхнюю часть и нервы.

Это может провоцировать спазмы пищевода и ощущение застрявшей пищи.



Неправильное питание является причиной изжоги

Ком в горле может быть эквивалентом изжоги – нужно пройти обследование и подтвердить симптом.

Другие распространенные причины ощущения кома в горле:



Воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, ангина, фарингит, ларингит).



Заболевания шейного отдела позвоночника.



Болезни щитовидной железы (зоб, тиреоидит, абсцессы и кисты).



Онкологическая патология.



Неврологическая патология.



Диафрагмальная грыжа.



Психологические болезни.



Самой распространенной причиной ощущения кома в горле – является симптом тревожности.

Тревожность также проверяют специальными вопросами, ведь иногда, признать чувство тревоги бывает не просто.



Постоянные стрессы и тревожность могут быть причиной кома в горле

Как избавиться от чувства ком в горле

Для лечения симптома кома в горле стоит четко следовать рекомендациям врача. Не следует заниматься самолечением.

Пациенту с данным симптомом при шейном остеохондрозе будет предназначена иглорефлексотерапия, мануальная терапия или комплекс специальных физических упражнений.

При воспалительных заболеваниях горла уместны будут антибиотики и препараты для полоскания.

Если же ощущение кома в горле присутствует по гастроэнтерологической причине, врач может рекомендовать спазмолитики.

При нарушениях щитовидной железы назначаются соответствующие препараты и диета.

Если причина в постоянных стрессах и чрезмерных эмоциональных нагрузках лучшим лечением будет отдых.