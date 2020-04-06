Постный крем-суп из чечевицы: домашний рецепт

Пошаговое приготовление постного и низкокалорийного крем-супа из чечевицы и моркови

Как приготовить постный диетический крем-суп дома/Смачно24

Не знаете, что приготовить на обед? Смачно 24 подготовил для вас рецепт постного низкокалорийного крем-супа из чечевицы и моркови. Суп очень быстрый в приготовлении, справиться с ним может даже подросток.

Также, суп из чечевицы подойдет для диетического питания, ведь в его составе нет вредных и жирных ингредиентов.

Ингредиенты

для крем-супа

Сливочное масло - г 5

Вода - мл 500

Молотая паприка - по вкусу

Морковь - г 80

Перец чили - по вкусу

Соль - по вкусу

Лук репчатый - г 80

Чеснок - зубчик 1

Красная чечевица - г 50

Рецепт приготовления

1

Замочите красную чечевицу в воде на 20-25 минут, слейте воду и промойте. Если вы выбрали для супа зеленую чечевицу – замочите ее на 12 часов.

2

Очистите маленькую луковицу от шелухи, разрежьте на две половинки и нарежьте мелким кубиком. Морковь помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. В разогретой кастрюле поджарьте на сливочном масле лук, чеснок и морковь. Добавьте специи и тщательно перемешайте овощи.

3

Налейте в кастрюлю с овощами воду, добавьте чечевицу и варите суп под крышкой 20 минут. С помощью блендера измельчите готовый суп до однородной массы. Приятного аппетита!