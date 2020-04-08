Как деятельность в период карантина влияет на эмоциональное состояние: исследование

Известно, что то, как человек проводит свое свободное время, влияет на его эмоциональное состояние и поведение. Социологическая группа "Рейтинг" проанализировала, как обыденность во время карантина влияет на эмоциональное состояние украинцев.

Исследователи социологической группы "Рейтинг" опросили 1300 респондентов в возрасте от 18 и старше.

Кроме деятельности, эмоциональный фон зависит и от физического состояния человека и условий среды. То есть чувствовать себя лучше людям помогает и комфортная температура в помещении или на улице, солнце, свежий воздух и собственная территория.

Что положительно, а что отрицательно повлияло на эмоциональное состояние украинцев во время карантина:



Те люди, которые стали чаще следить за новостями , начали чаще других испытывать страх и удивление .

, начали чаще других испытывать .

Те же украинцы, которые на протяжении карантина стали чаще налегать на алкоголь , чаще испытывают страх, неприязнь, гнев, удивление и печаль . То есть алкоголь не помогает улучшить эмоциональное состояние, а наоборот, погружает человека в деструктивные переживания.

, чаще испытывают . То есть алкоголь не помогает улучшить эмоциональное состояние, а наоборот, погружает человека в деструктивные переживания.

Люди, которые стали реже общаться с друзьями и близкими , чаще испытывают грусть и гнев . Зато те, которые начали с ними общаться больше, чаще других испытывают радость.

, чаще испытывают . Зато те, которые начали с ними общаться больше, чаще других испытывают радость.

Украинцы, которые в период карантина стали чаще заниматься сексом и делать онлайн-покупки , чаще других испытывают удивление и радость и значительно меньше – грусть.

, чаще других испытывают и значительно меньше – грусть.

Интересно, что те люди, которые стали реже заниматься спортом, своим хобби или даже слушать музыку , чаще других испытывают печаль, гнев и страх .

, чаще других испытывают .

Люди, которые стали больше спать , стали чаще испытывать безразличие, отвращение и гнев . Специалисты объясняют это тем, что сознание человека пытается уберечь его от стресса. Таким образом сон на время "выключает" переживания, но не помогает их преодолеть.

, стали чаще испытывать . Специалисты объясняют это тем, что сознание человека пытается уберечь его от стресса. Таким образом сон на время "выключает" переживания, но не помогает их преодолеть.

В то же время те люди, которые стали чаще бывать на свежем воздухе, чаще испытывают радость, но вместе с тем имеют повышенное чувство вины (связанное с карантинными ограничениями).



Итак, на самом деле управлять настроением не так трудно, как кажется. Если чувствуете тревогу и страх, постарайтесь меньше смотреть новостей. Вместо этого чаще общайтесь с родными и друзьями и займитесь конструктивной деятельностью для улучшения эмоционального фона: секс, хобби, спорт, свежий воздух, любимая музыка.

Старайтесь избегать деструктивного поведения, чтобы не поддаваться негативным переживаниям.



Значимость карантина / инфографика 24 канала