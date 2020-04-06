Эко-стиль в дизайне интерьеров: главные правила и акценты

Цвета и свет

Мода на эко только набирает обороты. Она возникла в ответ на тотальную глобализацию, ускорение темпов жизни – и как следствие, хроническое переутомление и напряжение, которые сопровождают современного человека. Возвращение к корням, к природе и натуральности в дизайне интерьера квартир, домов и общественных помещений – вот что спасает сегодня жителей больших городов.

Эко-стиль предполагает естественные цвета – натуральные, спокойные и приятные для глаза. Например: бежевый, голубой, серый, песочный, сливочный, цвет натурального дерева и травы и так далее. В общем, гамма должна быть максимально приближенной к естественной – посмотрите на цвет неба, земли, камней, песка, воды, полей и деревьев.

Прекрасно работает классический белый – как символ чистоты, цвет облаков и чистого снега. Особенно в сочетании с темным деревом, бледно-голубым цветом неба или зеленым цветом молодой травы. В целом же для этого направления в дизайне присущи все оттенки а-ля натюрель. И наоборот – здесь никогда не встретишь слишком ярких, искусственных, кислотных оттенков.

Света должно быть много / Фото из открытых источников

Важно для эко-стиля также пространство и максимально приближенный к естественному свет. Прекрасно, если в квартире большие окна – если нет, то электрический свет должен быть с желтоватым теплым оттенком.

Материалы

Використовують тільки матеріали природного походження – деревина, метал, натуральний камінь, скло, кераміку. Пластикові вироби неприйнятні. Візитівкою еко-стилю є саме деревина – і чим менше вона оброблена, тим краще.

Наприклад, підлога у еко-стилі може бути виконана з натурального каменю або теракотової плитки природних відтінків. Класичний варіант – дерев’яний паркет, основою для якого може стати не тільки традиційна деревина, але й бамбук. Поєднуючи темні і світлі породи деревини, можна поекспериментувати із зовнішнім виглядом підлоги. А ось найекономніший варіант – ламінат, що імітує натуральну деревину.

Деревина із мінімальною обробкою – чудова база для еко-стилю / Фото з відкритих джерел

Стіни також часто оздоблюють дерев’яними панелями або простими однотонними паперовими шпалерами – жодних великих малюнків! Також майже класичними стали штукатурка білого або кремового відтінку, оздоблювальний камінь або коркове покриття. Більш екзотичним варіантом є очеретяні шпалери та річковий камінь. У кухні та ванній використовують керамічну плитку – як для підлоги, так і для стін. Ліпнина чи пишні карнизи для еко-стилю недоречні. Натомість варто подумати про дерев’яні балки – вони стануть чудовим рішенням для світлої стелі.

Дерев'яною може бути навіть стеля / Фото з відкритих джерел

І пам’ятайте: ніякого пластику, бетону чи хрому – вони асоціюються із стилем хай-тек, притаманним промисловим та офісним приміщенням. Міжкімнатні двері, віконні рами – все має бути з деревини.

Меблі та декор

Важливим є не лише матеріал, з якого вироблені меблі, але й форма. У еко-стилі перевагу віддають простим лініям і грубуватій обробці – вони підкреслюють природну фактуру матеріалу. ДСП і МДФ, звичайно, намагаються імітувати дерево, проте краще меблі з натуральної деревини, а ще краще – цілісного масиву. До речі, кухонні стільниці з мармуру або природного каменю – ідеальний варіант для такого інтер'єру.

Плетені крісла – чудове рішення / Фото з відкритих джерел

Ще одне чудове рішення – плетені з лози або ротанга крісла, кошики та скрині для речей. Інтер’єр у стилі еко також чудово доповнять глиняний посуд, килимки з натуральної вовни, лляний текстиль, бамбукові ролети. Головне – не забувайте про почуття міри. Не можна перенасичувати інтер'єр декором, яким би "правильним" він не був.

Рослини чудово доповнять дизай у стилі еко / Фото з відкритих джерел

Не забувайте, що завдання еко-стилю у міській квартирі – створити куточок природи, в якому можна відпочити від сірості асфальту та бетону. Тому важливим елементом декору є живі рослини – обов’язково у кам’яних, дерев’яних або традиційних керамічних горщиках. Ніякого пластику!