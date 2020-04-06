Зеленский анонсировал программы для поддержки малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в Украине очень страдает из-за внедрения карантина. Власти обещают уже вскоре представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти. Об этом говорили на совещании под председательством Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Президента Украины.

Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки",

– отметил президент.

Он добавил, что именно бизнес создает рабочие места и платит налоги.

Власти рассматривают возможность создания инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся. В частности, речь идет о кредитных каникулах и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

По словам Зеленского, новые инструменты должны убедить бизнесменов в выгодности работать прозрачно. Его слова подтвердила советник руководителя Офиса Президента по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", – отметила Страхова.

Поэтому власти планируют создать новые и пересмотреть существующие программы поддержки бизнеса. То есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. "Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – подытожил Зеленский.

Уже вскоре власти обещают представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Обратите внимание! Общенациональный карантин в Украине ввели до 24 апреля. А с 6 апреля карантинные меры усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.



Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала