Зеленский анонсировал программы для поддержки малого и среднего бизнеса

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти. Об этом говорили на совещании под председательством Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Президента Украины.
Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки",
– отметил президент.
Он добавил, что именно бизнес создает рабочие места и платит налоги.
Власти рассматривают возможность создания инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся. В частности, речь идет о кредитных каникулах и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.
По словам Зеленского, новые инструменты должны убедить бизнесменов в выгодности работать прозрачно. Его слова подтвердила советник руководителя Офиса Президента по банковским вопросам Виктория Страхова.
"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", – отметила Страхова.
Поэтому власти планируют создать новые и пересмотреть существующие программы поддержки бизнеса. То есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. "Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – подытожил Зеленский.
Уже вскоре власти обещают представить действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.
Обратите внимание! Общенациональный карантин в Украине ввели до 24 апреля. А с 6 апреля карантинные меры усилили. Подробно о том, что запретили, читайте по ссылке.
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