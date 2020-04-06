Инженеры Tesla показали прототип собственного аппарата искусственной вентиляции легких: видео

Датали об ИВЛ Tesla

Сотрудники компании Tesla показали прототип аппарата для искусственной вентиляции легких. Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

По словам одного из инженеров компании, будущие вентиляторы в значительной степени будут состоять из автомобильных деталей электрокаров Tesla.

Это позволит перераспределить технику, которая уже есть в наличии, и начать производство аппаратов в короткие сроки. Однако, когда именно это произойдет, неизвестно.

Прототип аппарата ИВЛ Tesla – смотрите видео











Заметим, сами представители компании признают: впереди еще много работы.

Что не так с аппаратами ИВЛ от Илона Маска

Ранее издание Financial Times сообщило, что ИВЛ, которые основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предлагал бесплатно доставлять в медучреждения мира, оказались непригодными для лечения пациентов, находящихся в тяжелой форме заболевания COVID-19. Его BPAP-машины могут пригодиться только для легких форм заболевания, требующих интенсивной терапии.

Что важно знать о коронавирусе в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Испания. Там болезнь обнаружили в 135 032 человек, а умерло от нее 13 055 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 38 из них оказались летальными, еще 28 людям удалось вылечиться от болезни.



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COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 70 590 человек, в целом заболели 1 289 380 человек (данные по состоянию на день 6 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 270 372 человек выздоровели от коронавируса.