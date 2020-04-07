Глава Белоруссии поручил форсировать закупки нефти и создать резерв

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 апреля провёл совещание по наращиванию поставок нефти и созданию её объёмного запаса. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Открыв заседание, глава государства сказал, что события в мире развиваются непредсказуемо, и к сожалению будучи государством с открытым курсом экономики, мы от них зависим. В связи с этим, президент сообщил о запланированном комплексе мероприятий, по усилению отечественной экономики.

Ответственным государственным органам необходимо сориентироваться, подчинить экономику государства и общество к исключению потерь, отметил Лукашенко. В этом русле одно из главных направлений — это нефтепереработка и закупка углеводородного сырья, особенно при нынешней ситуации и предельно низких ценах, подчеркнул белорусский лидер.

Развивая тему, глава государства попросил проинформировать его о состоянии в топливно-энергетическом комплексе страны. Резюмируя информацию, президент сказал, что пока нам удаётся удерживать нефтеперерабатывающую отрасль, но проблема с вирусом осложняет ситуацию. В этом контексте, Лукашенко поручил создать объёмный запас нефти и топливных материалов, на неожиданные и непредвиденные случаи, чтобы не обрывать работы отраслей и технологических научно-практических разработок. Правительству президент поручил продумать вопросы, связанные с увеличением хранилищ, для сырья и готового топлива.