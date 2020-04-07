Планы по захвату планет вредят сотрудничеству отметили в Роскосмосе

– В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло, — сказал Сергей Савельев.

Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации Роскосмос Сергей Савельев 7 апреля заявил, что попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное партнёрство. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Отметим, что 45-й президент США Дональд Трамп 6 апреля 2020 года подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.

Данный указ, будет противоречить тому, что космическое пространство рассматривается в качестве всеобщего достояния человечества, подчеркнул Савельев.

Добавим, что этим постановлением, США не признают соглашение о деятельности стран на Луне и других планетах, который был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году.

Согласно резолюции, исследование и использование естественного спутника земли – Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех государств.

Отметим, что самым традиционным и привлекательным направлением для космонавтики по-прежнему остаётся освоение Луны.