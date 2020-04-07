В текущем году Казахстан обеспечит жильём 32 тысячи семей

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 7 апреля провёл селекторное совещание с членами правительства. Повесткой дистанционного собрания, стало рассмотрение хода госпрограммы «Нурлы жер», в рамках которой реализуется масштабное строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра.

С докладами о положении дел выступили представители профильных министерств, акимы некоторых городов и областей, и вице-премьер, курирующий строительную сферу. На заседании было отмечено, что в нынешнем году по вышеуказанной программе, запланировано возвести 15 миллионов кв. метров жилого пространства, это позволит заселить в новые квартиры более 32 тысяч семей. При распределении новых жилплощадей, внимание будет уделено социально незащищённым категориям граждан, молодым людям, начинающим семейную жизнь, специалистам бюджетных органов.

Далее, в ходе правительственного диалога, премьеру доложили, что согласно условиям концепции упрощённого кредитования «Экономика простых вещей», профинансировано свыше 30 проектов. Это способствовало создать производство — стекломатериалов, фаянсовых санитарных блоков, облицовочной плитки и лакокрасочной продукции. В денежном выражении, в развитие отечественной стройиндустрии, в общей сложности вложено 178 миллиардов тенге.

Эти меры поддержки увеличили казахстанское участие в строительных проектах до 95%, также трудоустроили 8 тысяч граждан. По итогам видеоконференции, премьер-министр дал ряд поручений, направленных на ускорение темпов работы.