Президент Киргизии встретился с координатором системы ООН

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 6 апреля провёл встречу с постоянным координатором системы ООН Озоннией Ожиело, с которым обсудил планы совместных мер по дальнейшему нераспространению эпидемии коронавируса. Также, представитель ООН сообщил о том, что создан Глобальный план гуманитарного реагирования, сумма которого составляет 2 миллиарда долларов для борьбы с инфекцией. В особенности, Ожиело подчеркнул, что Кыргызстан также может рассчитывать на финансовую поддержку с их стороны. Об этом сообщает

Президент сообщил о принимаемых мерах со стороны Киргизии, а также указал на первоочередные проблемы страны, а именно, потребность содействия в сфере образования, здравоохранения, малого и среднего бизнеса.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам обеспечения продовольственной безопасности республики. По словам координатора, соответствующие органы уже ведут необходимую работу в этом направлении.

По окончанию встречи, Ожиелло выразил готовность в оказании помощи республике, в связи с распространением пандемии.