В Армении скоро построят новые водохранилища

Никол Пашинян 6 апреля провёл очередное правительственное совещание, на котором были обсуждены запланированные на 2020 год капитальные проекты в сфере водоснабжения, а также процесс реализации привлечённых кредитных программ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы правительства.Ответственные лица доложили Пашиняну, о проектах модернизации и улучшения систем ирригации и водоснабжения, а также о проводимых работах по строительству водохранилищ Капса и Веди.На заседании было отмечено, что строительные работы и вышеуказанные программы будут продолжены дальше.

Также, Николу Пашиняна проинформировали, что стройработы, по водохранилищу Капса, начнутся летом, помимо этого проект водохранилища Веди будет реализован по графику.

Премьер-министр подчеркнул, что процесс осуществления капитальных программ во всех отраслях будет в центре его внимания. Глава правительства отметил, что эти программы решают серьёзные экономические и социальные проблемы Армении, для государства данные проекты, имеют главное значение.

Напомним, что строительство водохранилища Веди началось в 2017 году. Общий объём водовместилища будет – 29 миллионов куб. метров. Отметим, что возведение водохранилища профинансировало французское агентство развития (ФАР).

Добавим, что строительство водохранилища Капса началось ещё в 1985 году, однако в 1993 году было приостановлено.