В Армении скоро построят новые водохранилища

Также, Николу Пашиняна проинформировали, что стройработы, по водохранилищу Капса, начнутся летом, помимо этого проект водохранилища Веди будет реализован по графику.
Премьер-министр подчеркнул, что процесс осуществления капитальных программ во всех отраслях будет в центре его внимания. Глава правительства отметил, что эти программы решают серьёзные экономические и социальные проблемы Армении, для государства данные проекты, имеют главное значение.
Напомним, что строительство водохранилища Веди началось в 2017 году. Общий объём водовместилища будет – 29 миллионов куб. метров. Отметим, что возведение водохранилища профинансировало французское агентство развития (ФАР).
Добавим, что строительство водохранилища Капса началось ещё в 1985 году, однако в 1993 году было приостановлено.