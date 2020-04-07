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В Таджикистане рассказали о реальной ситуации с COVID-19

В Таджикистане рассказали о реальной ситуации с COVID-19
На сегодняшний день в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Данное заявление было сделано 6 апреля главой минздрава Таджикистана Насимом Олимзода. Он, также, отметил, что ежегодно от пневмонии в стране умирают до 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил новостной портал Press.tj.

В ходе интервью чиновник полностью опроверг информацию о том, что ранее один из пациентов Джаббор-Расуловского района Согдийской области умер от заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что результаты на выявление COVID-19 были отрицательными. По словам госслужащего, причиной летального исхода была пневмония, от которой в стране ежегодно умирают от 3000 до 3500 граждан.

Было подчёркнуто, что Таджикистан является единственной страной в Центральной Азии после Туркменистана, в которой нет коронавируса. По мнению Олимзода, подобный результат был достигнут благодаря изоляции всех граждан, въехавших в страну из-за рубежа, независимо от температуры тела и симптомов.

Кроме того, на территории страны есть международная лаборатория высокого уровня. Для выявления коронавируса было подготовлено 8 вирусологов в Москве, добавил министр. Он также заострил внимание на том, что все исследования регулярно подтверждаются специалистами из Лондона.





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