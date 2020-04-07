Число зараженных Covid-19 в Турции превысило 33 тысячи
- 07.04.2020, 23:19,
- В Мире + Европа Туризм и Путешествия Турция
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Источник:FMG NEWS
По состоянию на 7 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Турции составило 34 217, из них 3892 – за последние 24 часа, сообщает Turkish Minute.
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, за сутки от коронавируса умерли 75 больных. Таким образом, общее количество погибших достигло 725.
На сегодняшний день в отделах интенсивной терапии находятся 1582 человек, из них 935 подключены к аппаратам ИВЛ.
По словам министра, 5 апреля были выписаны 284 пациента. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели уже 1326 больных.
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