В Белоруссии от коронавируса излечились 77 человек

В Республике Беларусь количество участвующего медицинского персонала, в противостоянии вирусу нового типа COVID 19, выросло до 25 тысяч человек. Благодаря их усилиям в стране производится полный контроль над ростом инфекции. На данный момент, после стационарного курса полностью излечились 77 пациентов, сообщил 8 апреля официальный источник министерства здравоохранения Белоруссии.

В клиниках на территории республики, для лиц инфицированных коронавирусом, предоставлено более семи тысяч койко-мест. По информации специалистов белорусского минздрава за время прогрессирования вируса с учётом 8 апреля, инфекционистами произведено свыше 45 тысяч тест-анализов на выявление опасной инфекции. Для этих мер, по стране в оперативном режиме работают 13 специализированных лабораторий.

Как сообщили представители ведомства, в инфекционных больницах лечатся 976 человек. У основной массы инфицированных лиц, болезнь проходит в легком и среднем виде. Аппарат искусственной вентиляции легких применён в 33 случаях. В случаях тяжелых стадий заболевания, ведущие научные специалисты и реаниматологи проводят экстренные врачебные консилиумы.

О новых смертельных исходах от вируса, представители министерства здравоохранения не сообщали.