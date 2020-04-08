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Свыше 30 сотрудников медицины в Киргизии заражены коронавирусом

Свыше 30 сотрудников медицины в Киргизии заражены коронавирусомПервый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 8 апреля возглавил совещание Республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения эпидемии коронавируса. В ходе заседания, заместитель  главы кабмина возмутился количеством инфицированных медсотрудников, которое составляет более 30. Боронов пригрозил соответствующим органам увольнением, в случае необеспечения медиков защитными костюмами и спецсредствами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В заседании приняли участие представители минздрава, МВД и МЧС, которые доложили о проводимой работе по борьбе с инфекцией.

Местным органам власти поручено вести контроль за тем, чтобы в регионах не создавались никакие препятствия деятельности производственных учреждений.

Кроме того, главе министерства внутренних дел вверено упорядочить работу передвижения транспорта и граждан. Также, ему необходимо максимально уменьшить нахождение жителей на улице.

Отметим, что в регионе Ош закрывается детская инфекционная больница на дезинфекцию, в связи с возникновением риска заражения эпидемией всего медицинского персонала.





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