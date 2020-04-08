Свыше 30 сотрудников медицины в Киргизии заражены коронавирусом

В заседании приняли участие представители минздрава, МВД и МЧС, которые доложили о проводимой работе по борьбе с инфекцией.
Местным органам власти поручено вести контроль за тем, чтобы в регионах не создавались никакие препятствия деятельности производственных учреждений.
Кроме того, главе министерства внутренних дел вверено упорядочить работу передвижения транспорта и граждан. Также, ему необходимо максимально уменьшить нахождение жителей на улице.
Отметим, что в регионе Ош закрывается детская инфекционная больница на дезинфекцию, в связи с возникновением риска заражения эпидемией всего медицинского персонала.