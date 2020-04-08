За две недели Украина потратила около 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19

В период карантина с 20 марта по 4 апреля украинские власти уже успели потратить 952 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом. Данные средства были использованы при закупке товаров для профилактики инфекции. Об этом SNG.Today сообщили 7 апреля в пресс-службе минэкономики страны.

За эти две недели госзаказчики приобрели медицинское оборудование на сумму 190 млн гривен, различные медпринадлежности (маски, респираторы, спецкостюмы, перчатки) на сумму 147 млн гривен, оборудование для реанимации и анестезии стоимостью 116 млн гривен. На данные категории товаров потрачено около 50% от всей суммы соответствующих заказов.

Для упрощения данного процесса 29 марта кабинет министров оптимизировал процедуру реализации закупок. На данный момент соответствующие тендеры могут проводиться в течение одних суток. В дополнение к этому, ряд товаров можно приобретать по упрощённой схеме.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля 2020 года в Украине подтверждено 1668 случаев заражения коровирусом. От инфекции умерло 52 гражданина. Из всего числа больных выздоровело 35 украинцев. Согласно решению правительства, всех граждан обязали носить медицинские маски в общественных местах.