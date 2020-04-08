МИД Туркменистана опровергло получение многомиллионной экономической помощи от США

Министерство иностранных дел Туркменистана 7 апреля распространило сообщение о недостоверности информации о многомиллионной поддержке, якобы оказанной со стороны США за последние 20 лет. В пресс-службе ведомства также опровергли выделение стране 920 тысяч долларов помощи для борьбы с эпидемией нового штамма коронавируса. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД страны

Сообщение для средств массовой информации было распространено в связи с появлением, в некоторых международных изданиях и на официальном сайте посольства США в Ашхабаде, информации, о том, что за 20 лет Туркменистан получил порядка 201 млн долларов экономической помощи, из них 21 млн долларов на здравоохранение.

По словам представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства, экономическое сотрудничество между Туркменистаном и США основано на принципах взаимной выгоды и равноправного партнёрства. Всего по данным МИД Туркменистана, за 25 лет сотрудничества, при участии компаний из США, реализовано 167 проектов на сумму около 3,5 млрд долларов. В ведомстве подчеркнули, что по всем контрактам, в рамках этих проектов, за товары, работы или услуги, туркменская сторона всегда производила оплату за счёт собственных средств.