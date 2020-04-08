Глава Узбекистана и наследный принц Абу-Даби обсудили актуальные вопросы многоплановых отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 апреля пообщался по телефону с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном. В ходе разговора, были обсуждены приоритетные вопросы узбекско-эмиратских многоплановых отношений. Об этом сообщили вглавы государства.

Собеседники единодушно высказались за развития отношений в торгово-экономических, инвестиционных, банковско-финансовых, топливно-энергетических, транспортно-коммуникационных и других сферах.

В этом контексте, особое внимание было уделено принимаемым в Узбекистане беспрецедентным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также обеспечению эффективного противодействия этому мировому вызову.

Шавкат Мирзиёев, выразил признательность руководству ОАЭ, за оказываемое содействие в борьбе против эпидемии.

Продолжая беседу, стороны отметили важность тесно сотрудничать и развивать динамику двустороннего партнёрства, также продолжать реализовывать перспективные проекты в сфере промышленности, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях с участием компаний и банков ОАЭ.

Напомним, что Узбекско-Эмиратская инвестиционная компания была создана в марте 2019 года, в форме ООО с уставным фондом в размере 10 миллионов долларов, с его поэтапным доведением до 1 миллиарда долларов.