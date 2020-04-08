В Молдове более 45000 медработников борются с коронавирусной инфекцией

Президент Республики Молдова Игорь Додон 7 апреля созвал совещание Высшего совета безопасности, на котором обсудил самые необходимые вопросы, связанные с управлением кризисной обстановки из-за проникновения и увеличения распространения пандемии коронавируса. Глава государства подчеркнул, что Молдавия готова к пиковому, четвёртому сценарию, которое связано с большой опасностью распространения эпидемии. Общее количество медицинских сотрудников в стране, включая медсестёр и санитарок, которые задействованы в противостоянии инфекции, составляет 45 тысяч. Об этом сообщает

По словам Додона, всеми противовирусными препаратами и медикаментами республика полностью обеспечена. Также, президент уточнил, что власти будут выплачивать двойную зарплату, всем медикам, находящимся на передовой.

Кроме того, Додон уверенно отметил, что повышения цен и дефицита на продуктовые товары не будет.

Глава государства в очередной раз обратился к производителям товаров не завышать тарифы на продукции первой необходимости.