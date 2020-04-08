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В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день

В Таджикистане будут выпускать до 60 тыс. медицинских масок в день
Таджикские предприятия, в случае необходимости, могут расширить производство медицинских масок до 60 тысяч. С ходом работ в данном направлении ознакомился 7 апреля премьер-министр Кохир Расулзода на предприятии «Фарм Текс» в Хатлонской области. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе минздрава страны.

Соответствующий хозсубъект также занимается производством средств гигиены, лекарств и различных предметов медицинского назначения. На данный момент предприятие выпускает более 25 тысяч медицинских масок в день. Режим работы компании — круглосуточный.

В ходе своего визита Расулзода поручил руководству ИП расширить производство масок, а также повысить качество изготовляемого продукта. Он подчеркнул, что это просто необходимо в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Ранее исполнительный директор «Фарм Текс» Муборакшо Катаев уже говорил о планах расширить количество производимых масок в день до 40 тысяч, в случае необходимости. Было отмечено, что для этого есть все надлежащие ресурсы.

На сегодняшний день в Таджикистане производят около 45 000 медицинских масок ежедневно. В данном процессе задействовано несколько предприятий. Одну из лидирующих позиций в этом направлении занимает ИП «Фарм Сугд», на долю которого приходится около 45% соответствующего производства.





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