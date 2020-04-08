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В Азербайджане выявили 822 больных коронавирусом | Что скрывают?

 Современные больницы Баку
8 апреля в Азербайджане выявлено 105 новых зараженных коронавирусом COVID-19.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
«Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 105 зараженных COVID-19. Это говорит о том, что вирус распространяется по нарастающей в геометрической прогрессии», — сказал Мамедов.
На сегодняшний день, по его словам, в Азербайджане выявлено 822 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 63 человека вылечены, 8 человек умерли, 751 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 33 из них крайне тяжелое, состояние 47 оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
«Если число пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, увеличится, то ситуация ухудшится. Потому что практика показывает, что такие пациенты умирают чаще, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Современные больницы Баку
В НИИ легочных заболеваний в Баку скончалось уже 11 человек, власти молчат о причинах, но родственники говорят что они умерли от коронавируса. В научно-исследовательском институте лёгочных заболеваний Баку за последние два дня скончалось двое человек, всего за последний период в НИИ скончалось 11 человек. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Официальные представители министерства здравоохранения Азербайджана пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что мы ранее уже сообщали, что власти Азербайджана скрывают информацию о вспышке коронавируса на территории страны. К нам попала аудиозапись, описывающая ситуацию с заболевание в Азербайджане. Тогда сообщалось о 12 скончавшихся.



  Источник:FMG NEWS

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