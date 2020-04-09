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Армения разработала новый тип мега убойного вооружения собственного производства

 секретное оружие Армении
Министр высокотехнологичной промышленности республики Акоп Аршакян заявил, что Армения рассматривает возможности вывода на внешние рынки изделий собственного военпрома. Для этого проводятся соответствующие обсуждения.
 
Напомним, что двумя днями ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о создании некоего военно-промышленного продукта, который полностью изготавливается и собирается в Армении.
«Я хочу намекнуть вам о чем-то новом, что на самом деле является секретом. Конечно, не могу сказать наверняка, но должен отметить, что несколько дней назад мне показали образец продукции армянского военно-промышленного комплекса, что доказывает, что военно-промышленный комплекс в Армении находится на новом уровне».

По его словам, вскоре поступит госзаказ на производство данной продукции, и будут рассмотрены возможности ее вывода международный рынок.
 
Данное оружие полностью изменит военный баланс сил в регионе, обеспечив на долгое время безопасность нашего региона. 


  Источник:FMG NEWS

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